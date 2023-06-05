ФОТО. Водитель фуры вез из Латвии 440 процессоров для компьютеров и "забыл" их задекларировать

Витебские таможенники обнаружили у водителя фуры, следовавшей через латвийскую границу, коробку с 440 процессорами. Во время проверки дальнобойщик вспомнил, что вез их по просьбе знакомого и забыл задекларировать.

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По данным Государственного таможенного комитета РБ, гражданин России следовал на грузовом автомобиле DAF через пункт пропуска "Григоровщина" и перемещал сборный груз. При проведении таможенного контроля мужчина заявил об отсутствии у него товаров для личного пользования, подлежащих декларированию.

Однако среди личных вещей водителя таможенники нашли коробку с процессорами Baikal T1. Как отмечает новостной портал "Автобизнес", нарушитель привлечен к ответственности.