ФОТО. Водитель из Латвии гонял по Таллину со скоростью 227 км/ч

Полиция задержала в Таллине водителя Mercedes Benz, который гнал по Пирита теэ на чрезвычайно высокой скорости.

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В ночь на 13 мая полиция поймала мчавшегося по Пирита теэ на безумной скорости водителя, максимальная скорость которого составляла 227 км/ч.

После сегодняшнего заседания суда мужчина был доставлен в центр задержания, где он останется на ближайшие 30 дней. Помимо этого, на ближайший год он станет пешеходом.

В четверг около двух часов ночи патруль погранохраны поймал на Пирита теэ в Таллине, где максимальная разрешенная скорость составляет 50км/ч водителя, скорость автомобиля которого составляла 227 км/ч.

Управлявший автомобилем 32-летний мужчина был трезв, с ним в автомобиле находилось еще четыре человека. Мужчина был задержан на месте происшествия и его доставили подумать о своем поступке в центр задержания.

На состоявшемся сегодня утром заседании суда мужчине было вынесено максимально возможное наказание — 30 суток ареста. Также, он был лишен водительских прав на один год.

Руководитель патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Вармо Рейн сказал, что на его памяти в Таллине еще не было поймано водителей, которые гнали бы на такой большой скорости. К счастью до того, как могло случился что-то очень трагичное, мужчина встретил на своем пути стражей порядка. Мало того, что он подверг серьезной опасности свою жизнь, он поставил на кон жизни еще четырех пассажиров, находившихся в машине. На такой большой скорости водитель не в состоянии вовремя отреагировать на неожиданное препятствие, и если бы случилось столкновение с кем-либо или с чем-либо, мы говорили бы сегодня о гибели пяти молодых людей.

Полиция советует участникам движения сообщать о гонщиках на дорогах в Центр тревоги по номеру 112. В таком случае стражи порядка смогут оперативно вмешаться и, возможно, спасти кому-либо жизнь.