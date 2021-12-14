ФОТО: Водитель перегруженного лесовоза получил штраф 13 тысяч евро
Foto: Valsts policija

В конце минувшей недели Отдел контроля за автоперевозками Государственной полиции в рамках проверки, соблюдают ли перевозчики установленные ограничения, зафиксировали лесовоз Scania. Возникли подозрения, что он перегружен.

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Лесовоз с литовскими номерами был остановлен в Сигулдском крае, на дороге Инчукалнс - Ропажи - Икшкиле. В ходе проверки массы машины было зафиксировано множество нарушений. Всего начато 14 административных процессов, в том числе за незаполненную электронную анкету "Covidpass". Была превышена масса машины, а также нарушены требования, связанные с документами о работе и отдыха водителя, определенное время водитель ехал без тахографической карточки.

Общий размер штрафа составляет 13 160 евро. Водителю запрещено продолжать путь до тех пор, пока штрафы не будут оплачены.

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