ФОТО. Возле Верманского сада подростки жестоко избили девушку; полиция просит отозваться свидетелей
Foto: DELFI

Госполиция получила информацию о том, что 9 июня, около полуночи возле Верманского сада была избита совершеннолетняя девушка. По предварительным данным, девушка направлялась через сад к остановке общественного транспорта, где на нее напала группа молодежи.

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Как отмечают в полиции, ссылаясь на свидетельские показания потерпевшей, за ней следом шли двое юношей. Испугавшись, что на нее могут напасть, она распылила в их сторону газовый баллончик. После этого к юношам присоединились еще несколько парней в возрасте 16 — 18 лет.

Один из них схватил девушку за руки, в результате чего она упала, после чего потерпевшую избили.

По данному факту начат уголовный процесс. Полиция продолжает расследовать обстоятельства нападения.


Как сообщила в соцсетях знакомая потерпевшей, девушка не знала своих обидчиков и с ними не общалась. Известно, что нападавшие нанесли своей жертве не менее 12 ударов по голове.

Информацию о ЧП просьба сообщать в полицию по телефонам: 67086800 или 110. Также можно лично обращаться в участок полиции на ул. Гоголя 7а.

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