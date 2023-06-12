ФОТО. Возле Верманского сада подростки жестоко избили девушку; полиция просит отозваться свидетелей

Госполиция получила информацию о том, что 9 июня, около полуночи возле Верманского сада была избита совершеннолетняя девушка. По предварительным данным, девушка направлялась через сад к остановке общественного транспорта, где на нее напала группа молодежи.

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Как отмечают в полиции, ссылаясь на свидетельские показания потерпевшей, за ней следом шли двое юношей. Испугавшись, что на нее могут напасть, она распылила в их сторону газовый баллончик. После этого к юношам присоединились еще несколько парней в возрасте 16 — 18 лет.

Один из них схватил девушку за руки, в результате чего она упала, после чего потерпевшую избили.

По данному факту начат уголовный процесс. Полиция продолжает расследовать обстоятельства нападения.

❗️manas draudzenes paziņa meklē aculieciniekus: 9. jūnijā plkst. 23.20 autobusa pieturā pie LU uzbruka vīrietis, viņš nebija viens, bet 5 vīriešu kompānijā. Vīrietis un meitene nebija savstarpēji pazīstami. Ja jums ir kāda informācija, lūdzu, rakstiet uz 28783795! pic.twitter.com/dFV8duKWmJ — Viktorija Tkačenko (she/her) 🇱🇻💙💛 (@viktorijatk) June 11, 2023



Как сообщила в соцсетях знакомая потерпевшей, девушка не знала своих обидчиков и с ними не общалась. Известно, что нападавшие нанесли своей жертве не менее 12 ударов по голове.

Информацию о ЧП просьба сообщать в полицию по телефонам: 67086800 или 110. Также можно лично обращаться в участок полиции на ул. Гоголя 7а.