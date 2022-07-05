ФОТО. Выпрашивавший деньги мужчина избил пожилого туриста: пострадавший госпитализирован
Foto: Rīgas Pašvaldības policija

Поздним вечером 4 июля сотрудники Центрального управления Рижской муниципальной полиции (РМП) получили сигнал о том, что на одной из трамвайных остановок выпрашивающий деньги мужчина напал на 61-летнего туриста и нанес ему серьезные травмы.

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Заявительница рассказала прибывшим на место ЧП полицейским, что один из попрошаек, не получив денег, очень сильно ударил иностранца. Пострадавший потерял сознание и упал на асфальт.

Пострадавший гражданин Израиля пояснил, что не помнит нападения, потому что почти сразу же потерял сознание. Также он отметил, что не сможет опознать своих обидчиков.

Полицейские направились в сторону Вецриги куда пошли хулиганы. Заявительница успела их сфотографировать, поэтому, получив приметы, сотрудники РМП передали информацию в Центр видеонаблюдения. Также полиция вызвала для пострадавшего иностранца бригаду Службы неотложной медицинской помощи. После осмотра туриста было решено госпитализировать.

В скором времени людей, соответствующим приметам, засекли на ул. Вальню. Им объяснили причину их задержания и стали обыскивать вещи. У одного из задержанных нашли в рюкзаке пакетик с веществом, напоминающим марихуану. Мужчина подтвердил, что это действительно наркотики, и он их недавно употреблял.

Для дальнейших следственных действий задержанных передали Госполиции, а затем их доставили на экспертизу в Рижский центр наркологии и психиатрии. Ведется следствие.

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