ФОТО. Выпрашивавший деньги мужчина избил пожилого туриста: пострадавший госпитализирован

Поздним вечером 4 июля сотрудники Центрального управления Рижской муниципальной полиции (РМП) получили сигнал о том, что на одной из трамвайных остановок выпрашивающий деньги мужчина напал на 61-летнего туриста и нанес ему серьезные травмы.
Заявительница рассказала прибывшим на место ЧП полицейским, что один из попрошаек, не получив денег, очень сильно ударил иностранца. Пострадавший потерял сознание и упал на асфальт.
Пострадавший гражданин Израиля пояснил, что не помнит нападения, потому что почти сразу же потерял сознание. Также он отметил, что не сможет опознать своих обидчиков.
Полицейские направились в сторону Вецриги куда пошли хулиганы. Заявительница успела их сфотографировать, поэтому, получив приметы, сотрудники РМП передали информацию в Центр видеонаблюдения. Также полиция вызвала для пострадавшего иностранца бригаду Службы неотложной медицинской помощи. После осмотра туриста было решено госпитализировать.
В скором времени людей, соответствующим приметам, засекли на ул. Вальню. Им объяснили причину их задержания и стали обыскивать вещи. У одного из задержанных нашли в рюкзаке пакетик с веществом, напоминающим марихуану. Мужчина подтвердил, что это действительно наркотики, и он их недавно употреблял.
Для дальнейших следственных действий задержанных передали Госполиции, а затем их доставили на экспертизу в Рижский центр наркологии и психиатрии. Ведется следствие.