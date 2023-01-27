ФОТО. Вышла из техникума и пропала: девушку ищут уже третий месяц

Балвский участок Латгальского регионального управления полиции разыскивает Санту Берке (2006 г.р.), которая 1 ноября вышла из Резекненского техникума и пропала.
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Ее приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы рыжие.
Была одета: черная куртка, черные брюки, черные ботинки.
Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефонам: 27898915 или 110.
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