ФОТО. Вышла из техникума и пропала: девушку ищут уже третий месяц
Foto: Valsts policija

Балвский участок Латгальского регионального управления полиции разыскивает Санту Берке (2006 г.р.), которая 1 ноября вышла из Резекненского техникума и пропала.

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Ее приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы рыжие.

Была одета: черная куртка, черные брюки, черные ботинки.

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефонам: 27898915 или 110.

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