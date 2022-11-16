ФОТО. "Я встретила убийцу!": в Стивери пьяный шофер протаранил машины, в которых находились дети

Вечером 14 ноября, в Стивери произошла авария, виновником которой стал пьяный водитель: в его организме констатировали 1,96 промилле. На одном из поворотов он выехал прямо на встречную полосу, где протаранил две машины, в салоне которых находились дети. Водитель одного из авто поделилась с порталом Delfi своей историей.

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"Тот вечер был совершенно не такой, как я его себе представляла. Я встретила убийцу! Он хотел убить меня и моих детей! Отличие только в том, что я была трезвая и ехала, соблюдая все правила в населенном пункте, а он — летел с двумя промилле", — не сдерживая эмоций, рассказывает водитель Volvo Лиене, у которой в момент аварии на заднем сидении находились двое детей в возрасте 8 и 13 лет.

"Ехала медленно — поселок Стивери еще не закончился. И тут вижу, что навстречу мне на большой скорости в повороте едет машина, и он едет прямо! Он не повернул! Рванула направо, в кювет. Громкий "бум!", этот сумасшедший въехал мне в бок, мою машину выбросило в поле, видимо, своим передним колесом он оторвал мне заднее… Карусель… Убийца на машине, ударив мой Volvo, врезался и в ехавший сзади BMW, в котором находилась молодая женщина с двухлетним ребенком. Слава богу, у них все в порядке, хотя передняя часть машины разбита напрочь", — с ужасом вспоминает Лиене.

По данным Госполиции, водитель VW выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Volvo и BMW. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Полиция установила, что водитель VW управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Против виновника аварии начаты три административных процесса: за совершенное ДТП, вождение в нетрезвом виде и использование телефона за рулем.