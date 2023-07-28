ФОТО: Юноша на электросамокате въехал в яму и потерял сознание

В четверг, 27 июля, около 23:55, на улице Бикирниеку водитель заметил лежащий на проезжей части электросамокат Bolt, а потом лежащего рядом мужчину лет 25, который был без сознания.

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"Сначала я думал, что самокат просто кто-то бросил на дороге, а потом заметил лежащего рядом парня. Парень был без сознания, сначала казалось, что он уже не дышит. Я готовился его откачивать, но заметил, что живот шевелится, то есть он дышит", – рассказал водитель Delfi.

По его словам, рядом в двух метрах были глубокие ямы. Похоже, водитель самоката въехал в одну из них, упал и ударился головой.

Водитель положил пострадавшего в стабильную позу и обернул фольгированным одеялом, а также вызвал неотложную медицинскую помощь. Вызов поступил медикам в 23:58. Пострадавшего с тяжелыми травмами повезли в больницу.