ФОТО: За несколько дней под Вантовым мостом застряли две грузовые автомашины
Foto: DELFI Aculiecinieks

Не рассчитав габариты, в Риге за несколько дней застряли под Вантовым мостом две фуры, пишет агентство LETA.

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Во вторник в полицию поступил вызов на перекресток площади Пилс и улицы Муйтас, где под мостом застрял грузовой автомобиль Mercedes-Benz.

Как сообщили в полиции, водитель не выяснил высоту моста, поэтому машина застряла.

Похожий случай произошел в этом же месте с другим грузовиком 20 июля.

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