ФОТО. Задержан подозреваемый в особо тяжком преступлении: полиции требуется помощь

Госполиция задержала 36-летнего мужчину (рост 180 см, среднего телосложения) по подозрению в совершении особо тяжкого преступления и призывают жителей, располагающих какой-либо информацией об этом человеке или о возможных противоправных действиях с его стороны, обратиться в правоохранительные органы.
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Обращаться в полицию можно по телефонам 29397207 или 110. Также можно писать на электронную почту: krpinfo@riga.vp.gov.lv. Анонимность гарантируется.
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