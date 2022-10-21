ФОТО. Задержан подозреваемый в особо тяжком преступлении: полиции требуется помощь
Foto: Valsts policija

Госполиция задержала 36-летнего мужчину (рост 180 см, среднего телосложения) по подозрению в совершении особо тяжкого преступления и призывают жителей, располагающих какой-либо информацией об этом человеке или о возможных противоправных действиях с его стороны, обратиться в правоохранительные органы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Обращаться в полицию можно по телефонам 29397207 или 110. Также можно писать на электронную почту: krpinfo@riga.vp.gov.lv. Анонимность гарантируется.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai