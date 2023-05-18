ФОТО. Задержан подозреваемый в особо тяжком преступлении: полиция ищет возможных жертв
Foto: Valsts policija

Госполиция задержала мужчину, изображенного на фото, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.

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На данный момент расследование продолжается, и полиция подозревает, что в результате противоправных действий этого мужчины могли пострадать несколько человек.

Если вы опознали в этом человеке своего обидчика, полиция просит сообщать по телефону 110 или же обращаться в ближайший участок полиции.

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