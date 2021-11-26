ФОТО. Задержан подозреваемый в серии краж из машин: полиция просит отозваться потерпевших
Foto: Valsts policija

В начале недели сотрудники Госполиции задержали мужчину, укравшего из автомобиля компьютер. В ходе проведенных обысков стражи порядка обнаружили у подозреваемого большое количество техники, которую он, возможно, украл из других автомобилей.

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Как сообщает пресс-центр Рижского регионального управления полиции (РРУП), подозреваемого 1973 г.р., совершившего кражу из машины на стоянке возле одного из магазинов на ул. Кр.Валдемара, по "горячим следам" задержали 22 ноября сотрудники Земгальского участка РРУП, Известно, что ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за экономические преступления и нанесение телесных повреждений.

Расследуя это дело, полиция установила, что задержанный может быть причастен к 30-40 аналогичным кражам из автомобилей. По предварительным данным, злоумышленник совершал кражи, воспользовавшись отсутствием автовладельцев и применив глушитель сигнализации. Кражи были совершены в период с лета 2020 года.

В рамках начатого уголовного процесса полиция провела несколько обысков,в ходе которых было найдено 33 компьютера, фотоаппараты, игровые приставки, а также 37 000 евро наличными.

Полиция просит внимательно посмотреть на вещи, изъятые у задержанного. Если вы опознали вашу личную собственность и можете доказать, что она принадлежит вам, просьба обращаться в полицию по телефонам: 67500729 или 67085984.

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