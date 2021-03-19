ФОТО. Задержан вор, пытавшийся сбыть краденное добро в интернете

По сообщению пресс-центра Госполиции, 9 марта, в лесу примерно в одном км от шоссе Сигулда — Вецлайцене неизвестный злоумышленник обокрал трактор JohnDeer. Вор унес компьютер, монитор, модуль трансмиссии, крановый модуль, четыре магнитных катушки и два рычага управления. Нанесенный ущерб составил около 8000 евро.

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По данному факту Сигулдский участок полиции начал уголовный процесс.

На прошлой неделе — 14 марта — потерпевший, просматривая объявления в интернете, наткнулся на сообщение о продаже вещей, которые, возможно, были похищены из его трактора. Мужчина сразу же передал эту информацию правоохранительным органам.

В итоге, сотрудники криминальной полиции Сигулдского участка вместе с потерпевшим договорились о встрече с продавцом. Во время встречи в Мадлиенской волости подозреваемого 1994 г.р. удалось задержать. На допросе он сознался в краже и вернул похищенные вещи.