ФОТО: задержана группа контрабандистов, изъяты наркотики
Foto: VID

Работники таможенно-налоговой полиции Службы государственных доходов в июле 2021 года, после проведения длительного комплекса оперативных и расследовательских действий, задержали шестерых человек, которые занимались контрабандой наркотических и психотпропных веществ из Нидерландов в Латвию.

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Также шестеро задержанных занимались хранением, перевозкой и реализацией таких веществ в больших объемах в организованной преступной группе.

Во время проведения мероприятий таможенного контроля на латвийско-литовской границе была задержана машина VW Passat, за рулем которой находился организатор преступный группы, гражданин Латвии 1998 года рождения. В ходе углубленной проверки был обнаружены и изъяты 1,5 килограмма марихуаны.

При проведения ряда санкционированных обысков в Курземском регионе на объектах недвижимости, принадлежащих членам преступной группировки, были найдены и изъяты различные наркотические и психотропные вещества, упаковки и предметы для их хранения и перевозки. Были проведены химические экспертизы, уточнено точное количество изъятых веществ.

Информация, полученная во время расследования, свидетельствует о том, что внутри преступной группы были поделены роли. Группа занималась незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ длительное время на обширной территории Латвии.

Шесть человек признаны подозреваемыми. К одному из них применена мера пресечения — арест, у пятерых остальных меры пресечения не связаны с лишением свободы.

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