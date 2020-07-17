ФОТО. Задержана группа контрабандистов, в которую входил и пограничник

В минувшее воскресенье сотрудники Государственной пограничной службы при содействии Госполиции задержали в Лудзе группу контрабандистов, в которую входили восемь человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во время обыска у подозреваемых нашли и изъяли 60 000 сигарет "Премьер" с белорусскими акцизными марками. К пяти подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, еще двое оставлены под арестом.

В ГПС сообщили, что в рамках расследования подозреваемым признан и один пограничник, который помогал в перемещении контрабандного товара через границу. Ему также вменяется злоупотребление служебным положением и разглашение закрытой информации. Следствие продолжается.