ФОТО. Задержана группа контрабандистов, в которую входил и пограничник
Foto: Valsts robežsardze

В минувшее воскресенье сотрудники Государственной пограничной службы при содействии Госполиции задержали в Лудзе группу контрабандистов, в которую входили восемь человек.

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Во время обыска у подозреваемых нашли и изъяли 60 000 сигарет "Премьер" с белорусскими акцизными марками. К пяти подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, еще двое оставлены под арестом.

В ГПС сообщили, что в рамках расследования подозреваемым признан и один пограничник, который помогал в перемещении контрабандного товара через границу. Ему также вменяется злоупотребление служебным положением и разглашение закрытой информации. Следствие продолжается.

ФОТО. Задержана группа контрабандистов, в которую входил и пограничник
Foto: Valsts robežsardze
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