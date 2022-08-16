ФОТО. Задержана группировка, занимавшаяся контрабандой кокаина: вербовка "живых контейнеров" и вояжи в Южную Америку

Сотрудники Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов при поддержке коллег из правоохранительных органов других стран задержали шестерых членов группировки, которая занималась контрабандой и распространением кокаина.

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По данным Службы госдоходов, в Латвии в ходе обысков изъято более 1,2 кг кокаина, на территории других стран — еще 1,8 кг наркотика.

В мае 2022 года в распоряжение VID поступила информация о том, что члены организованной преступной группы готовятся пересечь латвийскую границу с целью транспортировки большого количества наркотических веществ.

После проверки полученной информации на таможенный контроль был отправлен автомобиль, в котором находился гражданин Латвии 1976 года рождения: у таможенников были основания полагать, что он в своем теле пытается провести наркотики.

Мужчину доставили в медицинское учреждение, где было установлено, что он в качестве "живого контейнера" пытался провезти 43 полимерных капсулы, в которых находился кокаин (всего 235 граммов). По данному факту был начат уголовный процесс.

Продолжая расследование, в июне нынешнего года сотрудники Таможенно-налоговой полиции в рамках уголовного процесса провели несколько обысков в Риге и Рижском регионе. Также таможенники задержали пятерых лиц изъяли у них расфасованный по специальным капсулам кокаин. Эти капсулы предназначались для проглатывания курьерами, которые перевозят наркотики через границы ЕС.

Во время обыска изъяли 1б2 кг кокаина, 29 650 евро наличными, электронные весы, документы, пять автомобилей, а также мобильные телефоны и компьютеры. В рамках расследования на изъятые транспортные средства и деньги наложен арест.

Организатор группы 1995 г.р. отправлен под арест, к остальным участникам группировки применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Установлено, что группировка занималась контрабандой наркотических веществ из Южной Америки (французская Гвиана) в Латвию и другие европейские страны. Для этого они вербовали граждан Латвии, задачей которых было доставить капсулы с наркотиками из французской Гвианы во Францию, Латвию и другие страны Европы путем их проглатывания.

Следствие по делу продолжается.