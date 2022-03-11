ФОТО. Задержаны наркодилеры: изъят амфетамин и пневматическое оружие
Foto: Valsts policija

По сообщению пресс-службы Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 3 и 4 марта в Бауске по подозрению в приобретении, хранении и перевозке наркотиков в целях реализации были задержаны четыре человека. Всего полиция изъяла 45 граммов амфетамина, 5 граммов марихуаны, два пневматических пистолета, а также наличность.

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Первое задержание было проведено сотрудниками Отдела уголовной полиции Бауского участка 3 марта: двое из троих задержанных находились в полицейском розыске. Во время обыска у них изъяли амфетамин, две единицы пневматическогоо оружия и наличность.

На следующий день в рамках начатого ранее уголовного процесса в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан еще один подозреваемый, у которого нашли марихуану.

По делу начато три уголовных процесса. Трое из четверых задержанных помещены под арест. Как отмечают в полиции, все они ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов за незаконный оборот наркотиков.

ФОТО. Задержаны наркодилеры: изъят амфетамин и пневматическое оружие
Foto: Valsts policija
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