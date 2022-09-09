ФОТО. Задержаны подозреваемые в мошенничестве с недвижимостью; изъято имущество на 1 млн евро

В июле текущего года сотрудники Управления уголовной полиции Рижского региона задержали лиц, подозреваемых в мошенничестве в крупных размерах, а также в мошенничестве с недвижимостью, в сокрытии сведений, требуемых по закону для фиксации в бухгалтерских документах, с целью уклонения от уплаты налогов и возможной легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупных размерах.

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В ходе обысков сотрудники полиции изъяли большое количество ценных вещей, включая золотые слитки. Общая стоимость изъятых предметов оценивается примерно в 1 миллион евро.

В пресс-центре Госполиции пояснили, что уголовно-процессуальные действия проводились в рамках начатого ранее уголовного процесса. Двое задержанных подозреваются в мошенничестве в крупном размере: речь идет о мошенничестве с недвижимостью, кадастровая стоимость которой оценивается в 84 565 евро, а рыночная — более 200 000 евро.

Также в ходе расследования было установлено, что задержанные уклонялись от уплаты налогов, скрывая сведения, которые по закону должны быть отражены в бухгалтерской документации. Кроме того, эти лица подозреваются в отмывании средств в крупных размерах.

Стражи порядка провели ряд обысков в Риге в том числе, на фирме, оказывающей услуги ломбарда, и на квартирах у лиц, связанных с этим предприятием.

В полиции сообщили, что изъято большое количество изделий из драгоценных металлов, таких как золотые слитки, драгоценные камни и другие ценные предметы, общей стоимостью приблизительно один миллион евро. Также при обыске были изъяты 140 932 евро, возможно, полученные преступным путем.

Подлинность и легальное происхождение изъятых предметов все еще проверяется.

В ходе обысков также были изъяты бухгалтерские документы и носители информации. К одному подозреваемому лицу применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Ко второму лицу применен статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело.