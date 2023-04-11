ФОТО. Женщина села на ул. Маскавас в незнакомый автомобиль и пропала без вести
Foto: Valsts policija

Участок полиции "Кенгарагс" Рижского регионального управления полиции разыскивает Ольгу Флотскую (1987 г. р.), которую в последний раз видели 9 апреля,в 14.00 на ул. Маскавас, когда она садилась в незнакомый автомобиль.

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Была одета: черная кожаная куртка, черные леггинсы, кроссовки Nike фиолетового цвета.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 67086800 или 110!

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