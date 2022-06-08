ФОТО. "Живой контейнер" из Латвии пытался провезти во внутренних органах капсулы с кокаином
Foto: MKT

Сотрудники литовской таможни при содействии пограничников 5 июня задержали в аэропорту Вильнюса гражданина Латвии, прибывшего рейсом из Парижа. Было установлено, что наркокурьер пытался провезти в своих внутренних органах 720 граммов кокаина.

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По предварительным данным, латвиец проглотил около 90 капсул, содержащих в общей сложности 720 граммов кокаина. Досмотр гражданина Латвии был проведен после анализа рисков — этот пассажир прибыл в Литву из Франции с пересадкой, однако без багажа, предварительно побывав в одной из южноамериканских стран. Как известно, именно из этого региона кокаин прямыми и косвенными путями перевозится в страны Европы.

В ходе досмотра при обнаружении на одежде пассажира следов кокаина пограничники задержали его и доставили для детального осмотра в одно из медицинских учреждений Вильнюса. Компьютерная томография показала, что кишечник человека полон инородных тел, предположительно содержащих кокаиновые капсулы.

По заключению специалистов, это очень опасный способ транспортировки наркотиков: известно, что при разрыве такой капсулы погибает много граждан Литвы или иностранных граждан. По неподтвержденной информации, тело гражданина Литвы, погибшего таким образом в начале этого года, было найдено на границе Суринама.

По делу начат уголовный процесс по факту контрабанды наркотиков. Дело находится под надзором Вильнюсской окружной прокуратуры. Согласно законодательству Литвы, за перевозку наркотиков в особо крупных размерах законом предусмотрено от 10 до 15 лет лишения свободы.

ФОТО. "Живой контейнер" из Латвии пытался провезти во внутренних органах капсулы с кокаином
Foto: MKT
ФОТО. "Живой контейнер" из Латвии пытался провезти во внутренних органах капсулы с кокаином
Foto: MKT
ФОТО. "Живой контейнер" из Латвии пытался провезти во внутренних органах капсулы с кокаином
Foto: MKT
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