Фоторепортаж: авария на шоссе Клейсту около поворота на Болдерайское кладбище
Foto: Diana Spiridovska

В понедельник вечером около 20.00 на улице Клейсту у поворота на Болдерайское кладбище произошло крупное ДТП. Водитель микроавтобуса Renault Master не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги и перевернулась в кювете.

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По информации из районной группы на FB, в микроавтобусе было двое предположительно нетрезвых мужчин, которые и ранее совершали опасные маневры: превышали допустимую скорость, задевали бордюры и подрезали других водителей на шоссе и в микрорайоне. После аварии один из них попытался убежать в лес.

Фоторепортаж Дианы Спиридовской с места событий:

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