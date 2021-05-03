Фоторепортаж: авария на шоссе Клейсту около поворота на Болдерайское кладбище

В понедельник вечером около 20.00 на улице Клейсту у поворота на Болдерайское кладбище произошло крупное ДТП. Водитель микроавтобуса Renault Master не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги и перевернулась в кювете.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По информации из районной группы на FB, в микроавтобусе было двое предположительно нетрезвых мужчин, которые и ранее совершали опасные маневры: превышали допустимую скорость, задевали бордюры и подрезали других водителей на шоссе и в микрорайоне. После аварии один из них попытался убежать в лес.

Фоторепортаж Дианы Спиридовской с места событий: