ФОТО.В Великобритании без вести пропал гражданин Латвии
Foto: Valsts policija

Видземское региональное управление полиции разыскивает Александра Фрейманиса (1984 г.р.), который в последнее время проживал в Опрингтоне (Великобритания).

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Со своими родственниками он в последний раз выходил на связь в начале 2022 года.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 64101235 или 110.

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