Франция: с танкера в море упал моряк из Латвии, спасатели ведут поиски

Утром 13 апреля французские спасатели были мобилизованы на поиски 55-летнего члена экипажа танкера Elandra Baltic (перевозка химикатов и нефтепродуктов) под флагом Маршалловых островов.

По данным французских СМИ, ЧП произошло в 3 милях от мыса Курон, в тот момент, когда латвиец устанавливал трап для лоцмана, который должен был помочь танкеру маневрировать при входе в порт Марсель-Фос. Поиски моряка продолжаются в окрестностях Мартига (департамент Буш-дю-Рон).

Как отмечает Le Parisien, температура воды в месте падения члена экипажа не превышала +15 градусов. Региональный оперативный центр наблюдения и спасения Средиземноморья привлек к поискам вертолет, скоростной катер и другие средства, однако пока поиски не увенчались успехом.