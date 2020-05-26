Франция: у дальнобойщика из Латвии изъяли 23 кг кокаина на сумму более 1,2 млн. евро

По информации французской прессы, в марте этого года терминале порта Лон-Плаж был задержан 55-летний водитель грузовика из Латвии, у которого при проверке обнаружили 23 кг кокаина. Латвиец намеревался на пароме переправиться в Великобританию.

Как отмечает La Voix du Nord, наркотические вещества нашли во время проверки в паромном терминале Дюнкерка: коробки были спрятаны между поддонов с книгами и одеждой. По предположению французских таможенников, товар был предназначен для британского наркорынка.

Во время допроса водитель сообщил, что он ничего не знал о спрятанных в прицепе наркотиках. На судебном заседании, которое состоялось 22 мая, латвийца приговорили к 18 месяцам тюремного заключения, а также назначили штраф в размере 952 800 евро.