ФРГ: в Гамбурге задержали объявленного в розыск гражданина Латвии
Foto: EPA/LETA

На Центральном вокзале Гамбурга на прошлой неделе был задержан 41-летний латвиец, которого, как оказалось разыскивают в связи с совершением нескольких преступлений.

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По данным немецкой прессы, гражданин Латвии вместе с компанией привлекли внимание стражей порядка тем, что они сидели в так называемом Möncketunnel, где распивали алкоголь и разбрасывали мусор.

При проверке личностей выяснилось, что один из компании — латвиец, на арест и экстрадицию которого выдан европейский ордер. Как оказалось, он подозревается в наркопреступлениях и имущественных преступлениях. Также мужчину разыскивали в связи с подозрением нанесения тяжких телесных повреждений.

Полиция арестовала гражданина Латвии и доставила в участок, где в его организме констатировали 3, 68 промилле. После этого мужчину перевели в изолятор временного содержания.

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