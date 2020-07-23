Гамбург: у гражданина Латвии изъяли более 4500 гр марихуаны и гашиш

По информации немецких СМИ, 21 июля в Гамбурге сотрудники полиции нашли в квартире, в которой проживают граждане Латвии, большое количество наркотических веществ.

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Полиция ехала по указанному адресу, поскольку поступила жалоба на шум. Когда двери стражам порядка открыла женщина, они почувствовали сильный запах марихуаны. Хозяйка квартиры добровольно впустила полицейских в дом, в то время как ее 25-летний сын попытался что-то спрятать.

В комнате у гражданина Латвии нашли 4500 граммов марихуаны, а также гашиш. Кроме того, сотрудники полиции конфисковали два ножа, весы для расфасовки наркотиков и упаковочный материал.

Дальнейшие процессуальные действия по этому делу проводит Отдел по борьбе с наркотиками.