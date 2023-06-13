Гашиш в мраморных плитах: дело о рекордной партии наркотиков передано в суд

Прокуратура передала в cуд по экономическим делам уголовное дело о крупнейшей изъятой Госполицией партии гашиша, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

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По этому делу четыре гражданина Латвии и один гражданин Литвы обвиняются в незаконном приобретении, хранении и перевозке 974 килограммов гашиша с целью его продажи, а также в перемещении груза через границу Латвии в составе организованной группы.

Один из фигурантов дела также обвиняется в легализации полученных преступным путем средств в крупном размере, еще один - в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели их сбыта.

Согласно предыдущим заявлениям, полученные в ходе досудебного расследования доказательства и обвинительный акт свидетельствуют о том, что члены организованной группы приобрели за пределами Латвии 974 килограмма гашиша и спрятали его в грузе строительных материалов, чтобы гашиш не был обнаружен в ходе таможенной проверки при ввозе груза в Европейский союз.

Когда груз был доставлен в Латвию, гашиш перепрятали в специально созданных тайниках в мраморных плитах и хранили в Адажском крае, а затем отправали в Саласпилс.

Груз строительных материалов со спрятанным гашишем, который планировалось доставить в Россию, был задержан Государственной полицией в Клинтайнской волости Айзкраукльского края.

Преступление было выявлено и раскрыто в тесном сотрудничестве с зарубежными коллегами и правоохранительным агентством ЕС "Европол".

Расследуемое в Латвии преступление является лишь одним звеном крупнейшей и разветвленной сети организованной преступности в Европе. Найденный и изъятый в Латвии груз гашиша послужил основанием для проведения спецопераций по задержанию в ряде других европейских стран, которые координировали агентство ЕС по сотрудничеству судебных органов в уголовных делах "Евроюст" и "Европол".

В прошлом году найденный в грузовике под Екабпилсом груз гашиша помог сотрудникам правоохранительных органов в рамках международной операции арестовать 44 члена организованных преступных группировок в десяти странах, сообщили в Госполиции.

В марте 2021 года Госполиция в сотрудничестве с управлением налоговой и таможенной полиции и при информационной поддержке "Европола" остановила в окрестностях Екабпилса на Даугавпилсском шоссе грузовой автомобиль "Volvo", в полуприцепе которого были устроены тайники для перевозки гашиша.

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Особо опасное наркотическое вещество было тщательно спрятано в плиты и дополнительно несколько раз обернуто пленкой, при этом между пакетами были помещены салфетки, пропитанные жидкостью с сильным запахом, скорее всего, керосином, чтобы скрыть следы возможной перевозки наркотиков.

Общий объем изъятого вещества, по данным экспертизы, составил 947 килограммов.

Стоимость такого количества наркотика на черном рынке оценивается в сумму от 4,5 млн евро оптом до 15 млн евро в розницу.

Это самая крупная изъятая партия гашиша в истории Государственной полиции.