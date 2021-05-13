Газета: генерал Вецтиранс получил условный срок за гибель пенсионера на дороге
Foto: LETA

Рижский районный суд назначил бригадному генералу в отставке Юрису Вецтирансу два года условно за то, что он насмерть сбил пенсионера, пишет в четверг издание Latvijas Avīze. Кроме того, у него на два года изъяты водительские права.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

19 июня прошлого года в 14.43 обвиняемый в Улброке, на улице Института 1, управляя автомобилем Nissan X– Trail на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 86 летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

По данным газеты, сын погибшего мужчины потребовал 50 000 евро в качестве моральной компенсации, однако суд требование отклонил.
Вецтиранс свою вину признал, однако был не согласен с суммой морального ущерба. "Я не могу сразу заплатить 50 000 евро и не знаю, мог ли вообще это сделать. Не думаю, что там сумма, которую предлагал, была маленькой. Я очень переживаю. Я - христианин, готовый защищать общество и свою страну, поэтому то, что случилось - это со мной навсегда", - цитирует слова Вецтиранса Latvijas Avīze.

Сын погибшего требовал для обвиняемого назначить реальный тюремный срок.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

27

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Latvijas Avīze
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
10 фильмов и сериалов, которые сделают весну более увлекательной
Воплощение совершенства: Villa Milia, вдохновленная королевой прессы Эмилией Беньямин
Латышам нравится посмеяться над собой. Ключ к успеху сериала "Lielie Muļķi"