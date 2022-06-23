Где чаще всего воруют из жилья в Риге: 10-14% краж происходит из-за незапертых дверей или свободного доступа
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Несмотря на то, что в последнее десятилетие наблюдается тенденция к снижению краж из жилья, их число все еще довольно велико. В 2021 году Госполиция зарегистрировала 1700 краж, а за период с января по июнь 2022 года — уже 650 краж.

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По статистике, большая часть краж происходит в крупнейших городах Латвии, лидером среди которых остается Рига. Чаще всего кражи из жилищ фиксируется в центре, Московском форштадте, Кенгарагсе и Агенскалнсе. Наиболее спокойными районами являются Чиекуркалнс, Зиепниеккалнс и Югла.

Чтобы привлечь внимание жителей Латвии к проблеме безопасности жилья, страховая компания Gjensidige Latvia совместно с Госполицией четвертый год подряд участвуют в "Европейскои дне борьбы с кражами", рассказывая, как уберечь свое жилье и имущество от непрошеных гостей.

Согласно данным, предоставленным полицией, наиболее распространенный способ проникнуть в жилище — взломать замок или дверь, а также подобрать ключ. Также часто воры проникают в дома и квартиры через окно. Однако эксперты отмечают, что очень часто кражи происходят из-за нашей собственной невнимательности.

"Данные показывают, что 10-14% всех краж происходит из-за незапертых дверей или свободного доступа. Это означает, что владелец жилища мог предотвратить визиты злоумышленников очень простыми методами, например, просто заперев дверь жилища или не оставляя двери на террасе в режиме проветривания", — говорит глава Отдела управления превенции Главного управления полиции орядка Рижского региона Андис Ринкевицс.

"Думая о том, что мы можем сделать, чтобы защитить свой дом от воров, мы можем рассматривать два направления: долгосрочные и краткосрочные меры. В первую очередь важно подумать о вещах, которые мы можем сделать сразу, значительно повысив безопасность. Например, не оставлять без присмотра ценные вещи или закрывать окна, оставленные в режиме проветривания.

Кроме того, убедитесь, что дверь дома регулярно запирается. И последнее, но не менее важное: не сообщайте о своих планах отсутствия посторонним, в том числе различным мастерам, курьерам или не очень близким знакомым, которые могут передать эту информацию ворам. С другой стороны, в долгосрочной перспективе можно подумать о более серьезных мерах безопасности: об установке сигнализации и камер наблюдения, а также о налаживании хороших отношений с соседями", — рекомендует глава Gjensidige Latvija Санита Гловецка.

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