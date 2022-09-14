"Генерал из Совета безопасности ООН" и "вдовец" выманили у гражданки Латвии более 28 000 евро

В начале недели в Елгавский участок полиции обратилась местная жительница, которая стала жертвой мошенников: в течение двух месяцев после знакомства c женихами в интернете она добровольно перевела им более 28 000 евро. Полиция начала уголовный процесс по факту мошенничества в крупном размере.

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Жительница Елгавского края познакомилась с женихами на сайте знакомств и начала с ними переписку на английском языке. Оба утверждали, что они являются гражданами США, при этом один из них выдавал себя за генерала Совета безопасности ООН, а другой за вдовца, в одиночку воспитывающего сына, который болен лейкемией.

Потерпевшая (1954 г.р.) рассказала, что в самом начале их знакомства завязался очень дружеский и сердечный разговор, и мужчины завоевали доверие женщины. И хотя в прошлом году женщина уже становилась жертвой романтического мошенника в Интернете, а ожидаемая счастливая совместная жизнь и вечная любовь закончились финансовыми потерями, на этот раз она снова поверила выдуманным двумя иностранцами легендам. По ее словам, ее ввели в заблуждение детали переписки, гербовые печати и различные эмблемы.

Один из мужчин попросил перевести деньги, необходимые для лечения его ребенка от лейкемии. Другой был гораздо изобретательнее — соблазнял женщину сюрреалистическими историями о бриллиантах, которые нашли у него в аэропорту, об аресте и необходимом выкупе из тюрьмы и т. д.

Таким образом, в общей сложности женщина добровольно перечислила возлюбленным, которых никогда не видела, 28 412 евро.

Следует отметить, что переписка с "генералом" в настоящее время продолжается, поэтому есть шансы выяснить его настоящую личность.