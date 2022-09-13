Генпрокуратура начала расследование по факту планируемого приобретения земли под Бикерниекской спортбазой

Генеральная прокуратура начала расследование по факту планируемой покупки земли для реализации проекта по развитию комплекса Бикерниекской спортивной базы, сообщили в прокуратуре.

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Генеральная прокуратура проводит проверку постановления Кабинета министров от 31 августа, которым Министерству сообщения разрешается выкупить у частных лиц недвижимость на улице Сергея Эйзенштейна для реализации проекта по развитию комплекса Бикерниекской спортивной базы, для чего из части государственного бюджета, предназначенной на непредвиденные расходы, планируется выделить средства в размере 8 192 004 евро.

В прокуратуру обратился с заявлением Союз зеленых и крестьян. В заявлении политической силы указано, что кадастровая стоимость земли под Бикерниекской трассой составляет 800 000 евро, Министерство сообщения предложило выкупить недвижимость по цене, в четыре раза превышающей указанную, а правительство проголосовало за цену, превышающую кадастровую стоимость участка в десять раз.

Недавно Кабмин решил выделить Министерству сообщения 8,192 млн евро для выкупа указанной недвижимости.

Недвижимость состоит из двух земельных участков: один площадью 3,2253 га и второй площадью 14,5012 га. На обоих земельных участках расположены здания, принадлежащие Дирекции безопасности дорожного движения.

Министерство сообщения поясняет, что 16 июня 2020 года была создана комиссия для определения компенсации за недвижимость, отчуждаемую для реализации проекта по развитию Бикерниекского спортивного комплекса, а 27 августа был объявлен конкурс цен на наиболее выгодную оценку недвижимости. Договор на услугу был заключен в декабре 2020 года с ООО "Grant Thornton Baltic".

Компенсация за имущество была установлена в размере 8 141 004 евро, в том числе рыночная стоимость составляет 8 123 538 евро, а компенсация убытков за растущие на участке деревья определена в размере 17 466 евро.

Проект постановления Кабмина предусматривает выделить Министерству финансов 8 192 004 евро из госбюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы" для приобретения указанного недвижимого имущества у частных лиц за сумму 8 141 004 евро, закрепления прав собственности в земельной книге путем уплаты государственной пошлины в размере 50 000 евро и регистрационной пошлины в размере 30 евро за записи о подтверждении прав собственности в двух разделах земельной книги и покрытие нотариальных расходов по удостоверению подлинности подписей физических лиц.

В 2018 году бизнесмены Гунтис Равис, Игорь Скокс и Андрис Путанс, все из которых фигурировали в списках латвийских миллионеров, обратились в Министерство образования и науки с призывом отменить статус национальной спортивной базы для принадлежащей им части земли рядом с Бикерниекской трассой. Четкого ответа на вопрос о планах землевладельцев по дальнейшему использованию указанной земли дано не было.

В 2019 году правительство концептуально поддержало предложение Министерства сообщения о выкупе земли за 3,55 млн евро с целью полностью передать этот комплекс в государственную собственность.