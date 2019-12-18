Генпрокуратура обвиняет экс-мэра Даугавпилса Эйгимса в требовании взятки и в хранении патронов

Генеральная прокуратура предъявила обвинение бывшему председателю Даугавпилсской думы, депутату Рихарду Эйгимсу ("Наша партия") в требовании взятки в размере 10 000 евро и незаконном хранении восьми патронов.

В обещании взятки подозревается частное лицо, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска. По информации агентства LETA, это совладелец Modus būve Янис Спруга.

Перед передачей в прокуратуру дело расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Ранее оно сообщило, что материалы уголовного дела содержат сведения о том, что должностное лицо Даугавпилсской думы в период с января по август 2018 года, возможно, приняло взятки от представителя одного из предприятий за оказание поддержки в процедурах закупок Даугавпилсской краевой думы.

Как сообщил ранее даугавпилсский городской портал Gorod.lv, дело связано с закупками самоуправления в 2018 году. Речь идет о расследовании взяточничества в закупках школьных обедов для 13-й и 17-й школ Даугавпилса, которые выиграла фирма Latgales Optima.

По данным с сайта Бюро по надзору за закупками, эта фирма регулярно выигрывала в закупках самоуправления.