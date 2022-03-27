Генпрокуратуры Латвии и Украины будут расследовать преступления, связанные с вооруженными конфликтами

Генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс и генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписали меморандум о сотрудничестве стран в расследовании преступлений, связанных с вооруженными конфликтами.

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С учетом вооруженной агрессии России против Украины генеральные прокуратуры договорились о том, что обе страны будет предоставлять друг другу по возможности исчерпывающую помощь по уголовным процессам, которые касаются любых преступлений, связанных с этим международным вооруженным конфликтом, а также преступлений против человечности, военных преступлений, агрессии и геноцида, сообщили в Генпрокуратуре Латвии.

Меморандум предусматривает, что обе страны будут собирать и вести учет доказательств нарушений международного гуманитарного права и обмениваться соответствующей информацией, по возможности быстро удовлетворять запросы о взаимной правовой помощи по уголовным делам данной категории.

Кроме того, при выявлении лиц, которые подозреваются в совершении преступлений во время международного вооруженного конфликта, стороны будут обеспечивать уголовное преследование на территории того государства, в юрисдикцию которого входит соответствующее преступление.

Как сообщалось, латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) 15 марта начала уголовный процесс о совершенных вооруженными силами России военных преступлениях и преступлениях против человечности и мира в Украине. Уголовный процесс начат по трем статьям Уголовного закона.

В рамках уголовного процесса собираются доказательства о преступлениях вооруженных сил России против человечности, в том числе убийствах, уничтожении и пытках мирных жителей, преступлениях против мира — планировании и реализации агрессии и ведении войны, военных преступлениях — разрушении городов и объектов, а также о нарушениях других международных гуманитарных прав.

В связи с этим СГБ призывает обращаться в службу украинских беженцев, которые физически пострадали от нападения российской армии или были очевидцами ее нападения на гражданских лиц и гражданские объекты.