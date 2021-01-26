Генпрокурор Эстонии не исключил вероятность нового следствия о пароме "Эстония"

Генеральный прокурор Андрес Пармас на прошедшей в понедельник встрече с представителями близких жертв и спасшихся с парома "Эстония" не исключил вероятность нового уголовного дела о кораблекрушении, но добавил, что пока оснований для этого нет.

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"Срок давности совершенных 26 лет назад преступлений в целом истек, поэтому возбудить уголовное следствие сейчас невозможно. Но это можно будет сделать, если в результате проводящихся сейчас исследований и анализов обнаружится новая информация — например, о том, что кто-то до нынешних времен скрывал совершенные когда-то преступления", — сказал Пармас, подчеркнув, что доступная на данный момент информация не является основанием для возбуждения уголовного дела.

По закону, уголовное следствие может быть возбуждено только при обнаружении указывающих на преступление обстоятельств, закон запрещает возбуждать уголовное следствие в тех случаях, когда срок давности потенциального преступления истек.

Госсекретарь Таймар Петеркоп отметил, что после обнаружения новых обстоятельств началась подготовка к подготовке к следствию, а 18 декабря учреждения исследования безопасности Эстонии, Финляндии и Швеции сообщили, что для изучения новых обстоятельств нужны дополнительные подводные исследования.

"На данный момент и Швеция публично заявила о своей готовности изменить свои законы, чтобы в сотрудничестве трех стран можно было провести необходимые подводные исследования "Эстонии", — сказал Петеркоп. — Мы видим, что нет препятствий для дальнейшей подготовки, работа идет успешно в сотрудничестве с эстонскими официальными учреждениями и партнерами из Финляндии и Швеции".

Глава центра исследования безопасности Йенс Хауг представил близким жертв обзор ориентировочного графика планируемых работ. "Пока идет процесс по изменению законов в Финляндии и Швеции, учреждения исследования безопасности могут подготовить технические вопросы и требования к исследованиям", — сообщил он.

Это была четвертая ежемесячная встреча, встречи проводятся, чтобы представить близким жертв обзор подготовки к расследованию новых обстоятельств, связанных с паромом "Эстония".

Крушение парома "Эстония" произошло в ночь на 28 сентября 1994 года. Паром находился в пути из Таллина в Стокгольм. На его борту было 803 пассажира и 186 членов экипажа. В результате катастрофы погибли и пропали без вести 852 человека (обнаружены тела лишь 94 погибших), включая граждан Швеции, Эстонии, Латвии и др.