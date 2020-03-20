Генпрокурор просит прекратить деятельность религиозной общины, в которой умерли роженица и младенец

Генеральный прокурор Латвии Эрик Калнмейерс обратился в Видземский районный суд с требованием прекратить деятельность религиозной организации Первая Евангельская община Иисуса.

Генеральная прокуратура изучила письмо Службы госбезопасности от 17 февраля 2020 года и материалы проверки деятельности Первой Евангельской общины Иисуса, в которых было указано, что в работе этой организации присутствуют признаки, позволяющие ее закрыть.

Cамым веским основанием для подобного решения стали факты уголовного дела, связанного с гибелью 21-летней девушки, которая являлась членом Первой Евангельской общины Иисуса, и ее новорожденного младенца в мае 2019 года. Из-за убеждений членов религиозной организации ни роженице, ни младенцу не была обеспечена квалифицированная медицинская помощь.

В материалах дела содержится много информации об ограничениях в этой религиозной организации, которые были обязательными для выполнения членами общины: запрет на посещение врачей, постановка на учет во время беременности, запрет на учебу и работу, запрет на контакт с родственниками, исключенными из общины. Члены общины проживали закрытым сообществом, все ограничения были навязаны членам община против их воли, в результате, людям приходилось действовать вопреки своим социальным и финансовым интересам, а также, угрожая своему здоровью.

Как отмечают в Генпрокуратуре, вместо квалифицированной медицинской помощи членам общины советовали молиться, их принуждали продавать недвижимость, запрещали общение с членами семьи, которых исключили из Первой Евангельской общины Иисуса.

Согласно закону "О религиозных организациях", деятельность религиозной организации можно запретить, основываясь на решении суда, если он признает, что деятельность противоречила Конституции ЛР и другим нормативным актам. Также деятельность можно прекратить, если действия религиозной организации ставит под угрозу демократический порядок государства, общественный порядок, а также здоровье и нравственность других.

Генпрокурор признал, что полученный материал содержал информацию о нарушениях Конституции ЛР, наднационального законодательства и законов Латвии, а также об угрозах общественному порядку и личному здоровью, поэтому Эрик Калнмейерс обратился с просьбой о прекращении деятельности Первой Евангельской общины Иисуса.

Как уже сообщалось ранее, в Елгавском продолжается процесс над членами Первой Евангельской общины Иисуса, которые обвиняются в смерти матери и ребенка, скончавшихся в результате неудачных родов на дому. Как ранее сообщала Latvijas Avīze, на скамье подсудимых оказались отец и муж погибшей, а также супруга духовного лидера общины.

По данным издания, 14 мая 2019 года у 21-летней женщины начались роды. Ее 25-летний супруг Ренарс и 51-летний отец Валдис Симсонс, а также 40-летняя жена лидера общины Солвита Давида решили, что примут роды на дому самостоятельно. При этом подчеркивается, что ни у одного из них не было медицинского образования.

Роды оказались тяжелыми, роженица эпизодически теряла сознание, у нее начались судороги. Ребенок родился задохнувшимся, а на следующий день женщина стала падать в обморок, у нее констатировали рвоту зеленой слизью и позже она в муках умерла от самой тяжелой формы токсикоза — эклампсии. Во время родов мужчины держали роженице ноги, попросив зажать в зубах ложку. На следующий день они дали измученной женщине попить воды.

Свою вину в содеянном мужчины признали частично, а Солвита Давида свою вину не признает. По неофициальной информации, духовный лидер общины запрещал пастве посещать врачей.

Первая Евангельская община Иисуса официально зарегистрирована в Латвии. По данным отчета за 2018 год, в ней состояли 132 взрослых члена и 45 несовершеннолетних. Никаких негативных сигналов о деятельности общины не поступало. У общины нет священника, но есть пастор — духовный лидер.