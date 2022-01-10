Генпрокурор: вскоре будут известны обвиняемые по делу о закупке вакцин

В ближайшее время ожидаются обвинения в рамках уголовного процесса о закупке вакцин, заявил в интервью газете Diena генеральный прокурор Юрис Стуканс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Результат уголовного процесса должен появиться в ближайшее время, заявил Стуканс, добавив, что обвинения будут выдвинуты нескольким чиновникам, скорее всего, по статьей 319-й Уголовного закона — о бездействии должностных лиц.

На вопрос о том, ожидаются ли обвинения в отношении политиков, например, бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле, генпрокурор признал, что Винькеле была допрошена, "информация была получена и оценена".

"Всех оценивали. Я не буду уточнять, поскольку вскоре, я думаю, в январе, должен быть результат, потому что времени было достаточно. Чтобы не было лишний раз упреков после. Но люди, ведущие делопроизводство, и прокуроры, видят в этом деле бездействие", — заявил Стуканс.

Генпрокурору неизвестно о возбуждении каких-либо других уголовных дел, связанных с закупками.

Ранее сообщалось, что в мае 2021 года прокуратура начала уголовный процесс о возможном бездействии должностных лиц в связи с первой закупкой вакцин от Covid-19, в рамках дела оценивается возможная ответственность министров.

По решению прокуратуры отменены решения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) об отказе начинать уголовный процесс в связи с закупкой вакцин.

Уголовный процесс начат по 1-й части 319-й статьи Уголовного закона — бездействие должностных лиц. За это преступление может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, принудительных работ или штрафа.

В рамках первой закупки, до 19 ноября 2020 года, Латвия могла подать заявку на поставку до 860 000 доз вакцины Pfizer, но фактически было принято решение о приобретении 97 500 доз. На следующем этапе, когда предлагались 430 000 доз вакцин этого производителя, Латвия подала заявку на 100 000 доз.

Латвийское телевидение сообщало, что в конце 2020 года неформальная рабочая группа чиновников сферы здравоохранения также решила заказать лишь половину от предложенного объема вакцины Moderna — 336 566 доз.