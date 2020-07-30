Генпрокурор: задержание прокурора связано с разглашением информации третьим лицам

Задержание елгавского прокурора связано с разглашением информации третьим лицам, заявил в передаче TV3 "900 секунд" генеральный прокурор Юрис Стуканс.

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Прокурор отстранена от выполнения должностных обязанностей — такова назначенная ей мера пресечения. Другие меры пресечения к ней не применены.

В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) агентству LЕТА ранее подтвердили, что бюро ведет уголовный процесс, в котором фигурируют должностные лица прокуратуры. Более подробной информации в интересах следствия предоставлено не было.

По сведениям агентства LЕТА, задержанный БПБК прокурор Елгавской прокуратуры — это Зинаида Эгле, которая является обвинителем по делу о гибели матери и ребенка при родах на дому в религиозной общине.

Муж Зинаиды Эгле — прокурор прокуратуры Земгальского судебного округа Айвар Эгле, связанный с несколькими резонансными делами.