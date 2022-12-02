Германия: банда незаконно вывозила из стран Балтии рабочих. Известно примерно о 1500 гастарбайтерах

В Берлине предъявлены обвинения членам организованной банды, которая занималась контрабандой рабочих из стран Балтии. По данным прокуратуры, перед судом предстанут восемь мужчин в возрасте от 31 до 63 лет и 43-летняя женщина. Предполагаемый ущерб, причиненный казне ФРГ, составил около 16 миллионов евро.

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Как отмечает Tagesspiegel, в период с 2018 по 2021 год банда занималась мошенничеством с налогами и социальным обеспечением, подделывала документы и многое другое. Всего им инкриминируется более 300 преступлений.

Обвиняемых задержали в конце прошлого года в результате широкомасштабной спецоперации с участием 2200 полицейских и таможенников. В рамках операции было проведено более 50 обысков в квартирах и офисах подозреваемых. По предположению следствия, банда набирала временных рабочих в бедных регионах, выдавая им поддельные документы.

После этого их перевозили из Латвии, Литвы и Польши в Германию, где заставляли работать на предприятиях, выплачивая минимальные зарплаты. При этом даже из этих зарплат постоянно производились отчисления: деньги вычитали за аренду жилья, а также существовала и система штрафов.

Согласно обвинительному заключению, в месяц обычно нанимали от шести до 225 временных работников, а за весь период с 2018 по 2021 год — не менее 1534 человек.

Временная работа (Zeitarbeit) в Германии называется также "заемный труд" или "аренда персонала". Временные работники заключают договор с компанией, которая, в свою очередь, предоставляет свой персонал другим фирмам во временное пользование. Если подписан трудовой договор с компанией по временному трудоустройству (Zeitarbeitsfirma), работника периодически будут перенаправлять на работу в другие фирмы, которые в данный момент нуждаются в персонале. При этом работника не станут оформлять как штатного сотрудника, официально он будет числиться в своей компании по временному трудоустройству.