Германия: банда взломщиков магазинов разъезжала на BMW с латвийскими номерами

В Нижней Саксонии задержана группа взломщиков, которая в ночь на 25 февраля обокрали несколько магазинов мобильных телефонов в Мелле и Вертере.

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Как отмечают немецкие СМИ, в обоих случаях преступники разбили витрины, а затем похитили мобильные телефоны и планшеты.

Воров, которые передвигались на серебристом BMW с латвийскими номерами, спустя примерно полчаса заметили в городе Энгер. При проверке в машине обнаружили похищенную ранее технику.

В машине находились четверо мужчин в возрасте 18, 20, 22 и 35 лет. Все они оказались гражданами Румынии. Уже на следующий день по запросу прокуратуры суд выдал ордера на их арест.

Полиция продолжает расследование и выясняет возможную причастность задержанных к аналогичным преступлениям в регионе.