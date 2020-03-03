Германия: бездомная гражданка Латвии устроила драку в туалете и прокусила палец девушке

В минувшее воскресенье в туалете ресторана быстрого питания на железнодорожном вокзале Ганновера (федеральная земля Нижняя Саксония) произошла драка, в результате которой пострадала и была доставлена в больницу 16-летняя девушка. По данным Hamburger Morgenpost, зачинщицей драки оказалась бездомная гражданка Латвии.

Все началось c того, что девушка спешила в туалет, который слишком долго был занят. Устав ждать, она постучала и попросила находившуюся внутри женщину поторопиться. Как отмечает издание, женщина испугалась, вышла из туалета и напала на девушку: она наносила ей удары, дергала за волосы, а затем укусила за палец. В драку попыталась вмешаться 18-летняя подруга девушки, но разнять дерущихся ей не удалось.

На место происшествия прибыла полиция, которая доставила гражданку Латвии в участок, где начала расследование по факту нападения. Отмечается, что 16-летнюю пострадавшую, которая пережила паническую атаку, госпитализировали.