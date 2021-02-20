Германия: бездомный латвиец нападал на прохожих, плевал в пенсионеров и подрался с полицией

В Германии задержан 33-летний гражданин Латвии, который попался на хулиганстве и других противоправных действиях.

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Как сообщает новостной портал Wochenblatt.de, в минувший четверг латвиец преследовал в Швандорфе (федеральная земля Бавария) 58-летнюю женщину. Потерпевшая рассказала, что он шел за ней по улице и что-то выкрикивал в ее адрес. Женщина остановилась и попросила незнакомца оставить ее в покое, однако тот продолжил преследование, а затем нагнал ее и поставил подножку. В итоге, прохожая упала и получила травмы.

Чуть позже полиция получила сообщение, что в районе вокзала хулиган плюнул на 67-летнюю пенсионерку, а также вытер руки об ее куртку.

Когда стражи порядка задержали возмутителя спокойствия, то установили, что это 33-летний бездомный латвиец, который ранее уже задерживался по подозрению в совершенных правонарушениях в Мюнхене и Регенсбурге.

В момент задержания хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения. Он просил полицейских, чтобы те его пристрелили. Несмотря на наличие наручников, он успел устроить дебош в полицейском участке и повредить стенд.

Полиция позже доставила задержанного для оказания помощи в больницу, а затем ему предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений, оскорблении и порче чужого имущества.

Полицейские продолжают расследование и просят отозваться других жертв нападения хулигана, а также возможных свидетелей нападений.