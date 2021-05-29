Германия: дальнобойщик из Латвии вез в грузовике угнанные внедорожники

На этой неделе сотрудники Федерального управления полиции провели в Киле (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) спецоперацию, в результате которой была задержана фура, перевозившая два внедорожника.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщает новостной портал SHZ.de, задержание проходило в порту Киля (Остуферхафене). При проверке двух автомобилей, которые перевозились в грузовике с литовскими номерами, было установлено, что обе Toyota Land Cruiser числятся в Шенгенской информационной системе: несколькими днями ранее их украли в Нидерландах. Общая стоимость обеих машин составляет около 80 000 евро.

После проверки водителя из Латвии отпустили, а прицеп с машинами отбуксировали в полицейский участок.

Издание напоминает, что 23 марта в этой же гавани при проверке фуры из Литвы в прицепе были обнаружены BMW X5 и BMW 520d, ранее угнанные в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.