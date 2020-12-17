Германия: граждане Латвии и Польши задержаны за попытку убийства
Foto: AP/Scanpix

В Дюссельдорфе (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) в минувший вторник был тяжело ранен 42-летний мужчина. По подозрению в совершении преступления полиция задержала граждан Латвии и Польши.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает новостной портал Tag24.de, нападение произошло в районе Lorettostraße / Düsselstraße. Полиция и медики прибыли на место происшествия в течение нескольких минут.

У пострадавшего констатировали серьезные ножевые ранения, представляющие угрозу для жизни, поэтому его в срочном порядке доставили в больницу. На месте ЧП полиция задержала 42-летнего латвийца и 44-летнего поляка, которые не имеют постоянного места жительства.

Полиция ведет расследование преступления, а также устанавливает мотивы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Германия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус
5 идей новогодних подарков для малознакомых людей
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
подать объявление >
Объявления
550 000 Квартира, Rīga, Centrs
230 000 Дом, Mārupes nov.
47 000 Квартира, Rīga, Centrs
125 000 Квартира, Rīga, Vecrīga
11 500 Дом, Neretas nov.
235 000 Дом, Babītes nov.
200 000 Дом, Rojas nov.
244 000 Дом, Babītes nov.
3 700 Квартира, Rīga, Centrs
135 500 Квартира, Rīga, Torņakalns
259 000 Квартира, Jūrmala, Dzintari
520 000 Квартира, Jūrmala, Dzintari
335 000 Дом, Ādažu nov.
450 000 Дом, Jūrmala, Melluži
400 000 Квартира, Rīga, Centrs
104 000 Квартира, Rīga, Centrs
110 000 Дом, Stopiņu nov.
198 000 Дом, Mārupes nov.
250 000 Дом, Carnikavas nov.
165 000 Квартира, Rīga, Centrs
132 000 Квартира, Rīga, Centrs
200 000 Дом, Garkalnes nov.
250 000 Квартира, Rīga, Pārdaugava
100 000 Дом, Jelgava
315 000 Дом, Jūrmala, Pumpuri
25 000 Дом, Carnikavas nov.
52 000 Квартира, Rīga, Sarkandaugava
155 000 Квартира, Rīga, Centrs
131 500 Квартира, Rīga, Centrs
250 000 Дом, Rīga, Jaunciems
110 000 Дом, Lielvārdes nov.
317 917 Квартира, Rīga, Āgenskalns
192 450 Дом, Ādažu nov.
66 000 Дом, Salaspils nov.
83 800 Квартира, Rīga, Jugla
66 050 Квартира, Rīga, Mežaparks
275 000 Дом, Rīga, Bolderāja
225 000 Дом, Garkalnes nov.
99 000 Дом, Jūrmala, Vaivari
145 000 Дом, Bauskas nov.
27 000 Квартира, Mārupes nov.
165 000 Квартира, Jūrmala
210 000 Дом, Mārupes nov.
235 000 Дом, Olaines nov.
280 000 Дом, Carnikavas nov.