Германия: граждане Латвии и Польши задержаны за попытку убийства

В Дюссельдорфе (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) в минувший вторник был тяжело ранен 42-летний мужчина. По подозрению в совершении преступления полиция задержала граждан Латвии и Польши.

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Как отмечает новостной портал Tag24.de, нападение произошло в районе Lorettostraße / Düsselstraße. Полиция и медики прибыли на место происшествия в течение нескольких минут.

У пострадавшего констатировали серьезные ножевые ранения, представляющие угрозу для жизни, поэтому его в срочном порядке доставили в больницу. На месте ЧП полиция задержала 42-летнего латвийца и 44-летнего поляка, которые не имеют постоянного места жительства.

Полиция ведет расследование преступления, а также устанавливает мотивы.