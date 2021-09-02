Германия: граждане Латвии и Украины попались на краже духов на сумму более 500 евро
Foto: Reuters/Scanpix

В конце прошлой недели в Гамбурге были задержаны граждане Латвии и Украины, совершившие кражи из аптеки, расположенной в здании Центрального вокзала Гамбурга.

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По сообщению немецкой прессы, у подозреваемых изъяли 11 флаконов похищенного в аптеке парфюма. Воров отследил сотрудник охраны, который сообщил о краже в полицию, а затем передал стражам порядка подозреваемых. Во время обыска у задержанных изъяли нож и газовый баллончик.

В полиции сообщили, что иностранцы и ранее попадали в поле зрения органов правопорядка в связи с преступлениями против собственности. Задержанные помещены в изолятор, возбуждено уголовное дело.

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