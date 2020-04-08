Германия: граждане Латвии избили своего знакомого и оставили его на трамвайных рельсах

В Ганновере (федеральная земля Нижняя Саксония) начался суд над гражданами Латвии Райвисом П. и Мареком П., которые обвиняются в нанесении телесных повреждений своему приятелю. Об этом сообщает немецкий новостной портал RTL Online.

Как отмечает издание, в один из октябрьских дней 2019 года прохожие заметили на трамвайных путях лежащего без сознания мужчину. Об этом сразу же сообщили в полицию, которая убрала человека с рельсов, а затем передала его медикам для дальнейшей госпитализации.

Установлено, что подсудимые и жертва были строителями и знали друг друга. В тот вечер они перебрали со спиртным, а затем между ними вспыхнул конфликт, который закончился дракой. По предположению следствия, нападавшие избивали свою жертву руками и ногами, пока мужчина не потерял сознание. Затем его бросили на рельсы, чтобы создать иллюзию, будто его сбил трамвай.

Медики констатировали у пострадавшего перелом носа, кровоподтеки на лице, повреждения глаз, а также ссадины на спине. Его состояние не было признано опасным для жизни.

Подозреваемых задержали по "горячим следам", но потом отпустили. Правда, в декабре 2019 года Райвиса снова взяли под стражу. По данным издания, где сегодня находится потерпевший, остался ли он в Германии или вернулся в Латвию, неизвестно.