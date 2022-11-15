Германия: граждане Латвии напали на частный дом; своих жертв они облили водкой, чтобы уничтожить следы ДНК

В Кельне (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) начался судебный процесс над 36-летним гражданином Латвии, который обвиняется в ограблении, сопряженным с насилием в отношении супружеской пары.

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Как отмечает региональная пресса, в начале октября по этому же делу к 10 годам тюремного заключения Окружным судом Кельна был приговорен подельник подсудимого — также гражданин Латвии. Сам же Юрий (имя изменено) был задержан в марте 2022 года во Франкфурте, расследование в отношении третьего участника нападения все еще продолжается

Согласно обвинительному заключению, 18 нваря 2021 года Юрий вместе с двумя подельниками под видом работников курьерской компании ворвались в дом к супружеской паре, проживающей в Энгелькирхене. Хозяйка дома ожидала в тот день посылку, поэтому, ничего не подозревая, сама открыла двери и впустила преступников в дом.

В коридоре завязалась драка, после чего налетчики связали своих жертв кабельными стяжками, а затем, угрожая огнестрельным оружием, требовали отдать им все ценное. Также они пригрозили, что отрежут женщине палец, если она не скажет им, как открыть сейф.

Добычей злоумышленников стали не только деньги, но также два слитка золота, коллекционные монеты и несколько дорогих часов. В общей сложности сумма награбленного была оценена в 66 800 евро.

После ограбления преступники облили своих жертв водкой и дезинфицирующим средством, чтобы уничтожить любые следы ДНК.

Слушания по этому делу продолжатся в ближайшие недели, а приговор

ожидается 23 ноября.