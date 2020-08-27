Германия: граждане Латвии отказались оплатить счет в кафе
Foto: AP/Scanpix

Во вторник вечером полиция немецкого города Шпайер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) возбудила уголовное дело по факту мошенничества против двух посетителей кафе в центре города.

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Как отмечают немецкие СМИ, граждане Латвии в возрасте 36 и 52 лет, не имеющие постоянного места жительства в Германии, больше часа распивали в кафе алкоголь, а когда дело дошло до оплаты, они сказали, что не могут оплатить счет.

Вызванная полиция при проверке также не смогла найти у латвийцев наличных денег. В итоге, полицейские записали личные данные подозреваемых, а также зарегистрировали уполномоченного получателя, через которого с обвиняемым можно связаться по почте для дальнейшего уголовного разбирательства.

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