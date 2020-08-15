Германия: граждане Латвии попались на мошенничестве с PayPal

Жительница немецкого города Баутцен (федеральная земля Саксония) обратилась в полицию с заявлением о том, что она стала жертвой неизвестных мошенников. Как отмечает портал PolizeiPresse, злоумышленники взломали ее учетную запись PayPal и использовали ее данные для покупок в Интернете на сумму в несколько сотен евро.

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Следствие установило, что товар должны были доставить по адресу в Эрфурте. В результате расследования, проведенного департаментом уголовных расследований Эрфурта, в минувший четверг на месте преступления задержали двоих подозреваемых, явившихся забрать товар. Подозреваемыми оказались граждане Латвии в возрасте 22 и 23 лет.

При проверке у них в общей сложности нашли 10 посылок, а также несколько дебетовых карт. Следствие по делу продолжается.