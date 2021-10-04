Германия: граждане Латвии задержаны за нападение на бар
Foto: AP/Scanpix

В ночь на 3 октября на востоке Лейпцига было совершено нападение на бар: преступники избили бармена и отобрали у него выручку.

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Как отмечает новостной портал Tag24.de, нападение на бар, расположенный на Wurzner Straße, произошло в то время, когда заведение уже было закрыто.

По сообщению полиции, в помещения ввалились несколько человек, которые избили бармена, а затем похитили деньги и алкогольные напитки. Потерпевшему и свидетелю удалось проследить за преступниками и передать данные полицейским.

Одного из подозреваемых, который оказался латвийцем, задержали в скором времени на пересечении улиц Rosa-Luxemburg-Straße/ Eisenbahnstraße: 31-летний мужчина находился в автомобиле Volvo с латвийскими номерами. Чуть позже задержали и его подельника, который также оказался гражданином Латвии.

Начато расследование.

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