Германия: граждане Латвии жестоко избили румына; пострадавшего пришлось срочно оперировать
Foto: AP/Scanpix

Полиция Германии задержала в Клетце (федеральная земля Саксония-Анхальт) граждан Латвии, которые с особой жестокостью избили 40-летнего румына. После драки пострадавшего доставили на срочную операцию в университетскую больницу Магдебурга.

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Как отмечает немецкая пресса, инцидент произошел в одном из многоквартирных домов. По предположению следствия, драка вспыхнула во время распития алкоголя.

Установлено, что на момент задержания в организме одного из латвийцев констатировали 4, 92 промилле алкоголя, другого — 2, 30 промилле.

Нападавшие задержаны, против них начаты уголовные процессы за нанесение опасных телесных повреждений.

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